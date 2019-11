Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Quad gestohlen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Quad gestohlen

Ein Quad ist am Donnerstagmorgen in Friedeburg gestohlen worden. Unbekannte entwendeten das Fahrzeug zwischen 2:30 Uhr und 3 Uhr aus einer Garage an der Straße Am Buschhoff. Das Quad hat auffällig breite Reifen mit türkisfarbenen Felgen und eine blaue Sitzbank. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

