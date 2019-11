Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Pedelec-Fahrer verletzt; Friedeburg - Bei Auffahrunfall verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Pedelec-Fahrer verletzt

Ein Pedelec-Fahrer aus Wittmund ist am Dienstag bei einem Unfall auf der Harpertshausener Straße in Wittmund leicht verletzt worden. Ein 18 Jahre alter BMW-Fahrer aus Jever wollte gegen 14:45 Uhr in die Auricher Straße abbiegen und übersah dabei offenbar den 79-Jährigen mit seinem Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß. Der Pedelec-Fahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

Friedeburg - Bei Auffahrunfall verletzt

Auf dem Auricher Weg in Friedeburg sind am Dienstag ein Renault Megane und ein Ford Focus zusammengestoßen. Der 49 Jahre alte Ford-Fahrer war gegen 16:15 Uhr auf dem Auricher Weg unterwegs und musste verkehrsbedingt abbremsen. Hinter ihm fuhr ein 23 Jahre alter Renault-Fahrer, der dies zu spät erkannte und auffuhr. Der Ford-Fahrer aus Friedeburg wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

