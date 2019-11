Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Juist - Handwagen entwendet; Norden - Unfallflucht in Baustelle; Norden - Drei Personen leicht verletzt; Upgant-Schott - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Juist - Handwagen entwendet

Am Hafengelände auf Juist ist ein Handwagen gestohlen worden. Unbekannte entwendeten den Wagen zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr. An dem Handwagen befindet sich ein Schild mit dem Aufdruck "Michel & Henri". Hinweise auf den Verbleib des Wagens nimmt die Polizei Juist entgegen unter Telefon 04935 1210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht in Baustelle

Ein weißes Auto mit Wohnanhänger ist am Montag in Norden mit einem VW zusammengeprallt und geflüchtet. Der unbekannte Autofahrer stieß gegen 8:15 Uhr im Baustellenbereich zur Bundesstraße 72 im Gegenverkehr mit dem VW zusammen, der an der roten Baustellenampel wartete. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Hinweise auf den Fahrer des Autos mit Wohnanhänger nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Drei Personen leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wurzeldeicher Straße sind am Montag gegen 13:30 Uhr drei Personen verletzt worden. Eine 59 Jahre alte Norderin kam mit ihrem VW Tiguan nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet beim Gegenlenken nach links in den Gegenverkehr. Sie stieß frontal mit einem 20 Jahre alten Fahrer eines Opel Corsa zusammen. Die VW-Fahrerin sowie ihr 59-jähriger Beifahrer und der Opel-Fahrer wurden leicht verletzt.

Upgant-Schott - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin aus Upgant-Schott ist am Dienstag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die 56 Jahre alte Frau war gegen 9:40 Uhr mit dem Pedelec auf der Sebastianstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Straße Mühlenloog stieß sie mit einer von rechts kommenden BMW-Fahrerin aus Upgant-Schott zusammen. Die Pedelec-Fahrerin stürzte und wurde schwer verletzt.

