POL-OH: Handtasche aus Opel Corsa gestohlen - Hausbesitzerin überrascht Einbrecher

Vogelsberg (ots) - Handtasche aus Opel Corsa gestohlen

WARTENBERG. Einen Pkw auf dem Parkplatz des Angersbacher Friedhofs haben Unbekannte am Montag (19.11.) in der Zeit von 11:00 bis 11:30 Uhr aufgebrochen. Die Täter zerschlugen eine Scheibe des gelben Opel Corsa und gelangten so an die Handtasche der Besitzerin. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach, 06641/971-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Hausbesitzerin überrascht Einbrecher

MÜCKE. Als die 54-jährige Bewohnerin am Montagabend (19.11.) um kurz vor 19:00 Uhr zu ihrem Einfamilienhaus in der Weitershainer Straße im Ortsteil Bernsfeld zurückkehrte, flüchteten gerade zwei Unbekannte aus einem Fenster an der Rückseite und liefen dann die Straße entlang in Richtung Ortsausgang. Die Einbrecher waren mutmaßlich männlich, ca. 170 bis 180 cm groß und dunkel gekleidet. Sie hatten ein Fenster aufgehe-belt, um in das Haus einzusteigen. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Bargeld und stahlen insgesamt 550 Euro. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Alsfeld, 06631/974-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

