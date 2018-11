Bad Hersfeld (ots) - BAD HERSFELD - Wie erst heute (19.11.) bei der Polizei angezeigt, wurde bereits am Donnerstag (15.11.), zwischen 20.00 und 22.30 Uhr, der Lack eines schwarzen Audi, Q2, auf dem Parkplatz Am Markt von Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Schaden von ca. 750 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

