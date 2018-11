POL-OH: Gartenhütten aufgebrochen - Einbruch in Wohnhaus gescheitert - Diebstähle in Beherbergungsstätten - Einbruch in Wochenendhaus

Vogelsberg (ots) - Gartenhütten aufgebrochen

SCHLITZ. In der Nacht zu Samstag (17.11.) wurden in der Straße "Steinweg" die Gartenhütten von zwei benachbarten Grundstücken aufgebrochen. Dabei entwendeten die unbekannten Täter aus einer der Hütten zwei schwarze E-Bikes der Marke KTM sowie einen blauen Kompressor im Gesamtwert von rund 5.600 Euro. Aus dem anderen Gartenhaus stahlen die Täter ein weißes E-Bike der Marke "Raleigh Corby" im Wert von rund 2.000 Euro. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Schlitz unter Telefon 06642/1647 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Einbruch in Wohnhaus gescheitert

KIRTORF. Zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus kam es in der Zeit von Donnerstagnachmittag (15.11.) bis Samstagnachmittag (17.11.) in der Hersfelder Straße im Kirtorfer Ortsteil Ober-Gleen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die unbekannten Täter gewaltsam über die Hauseingangstür in das Objekt zu gelangen, jedoch erfolglos. Es entstand Sachschaden von rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Alsfeld unter Telefon 06631/974-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Diebstahl in Beherbergungsstätten

ALSFELD/SCHLITZ. In der Nacht zu Sonntag (18.11.) kam es durch Unbekannte in einer Beherbergungsstätte in Alsfeld und Schlitz zu einem Diebstahl.

In den frühen Sonntagmorgenstunden, zwischen 1 Uhr und 5:15 Uhr, entwendeten Unbekannte aus dem Rezeptionsbereich eines Beherbergungsbetriebs in der Ziegenhainer Straße ein EC-Kartenlesegerät samt Zubehör im Wert von rund 500 Euro. Nach derzeitigem Erkenntnisstand buchten sich die Täter unter Aliaspersonalien in das Hotel ein und gaben vor, in der Nacht anreisen zu wollen. Über den hoteleigenen Schlüssel gelangten die Diebe dann schließlich unerkannt in die dortigen Räumlichkeiten.

In Schlitz kam es in der Zeit von 1:30 Uhr bis 6 Uhr, ebenfalls zu einem Diebstahl aus dem Rezeptionsbereich eines Beherbergungsbetriebs in der Straße "An der Vorderburg". Dabei entwendeten die unbekannten Täter einen schwarzen Laptop der Marke "Acer", einen silbernen Laptop der Marke "Hewlett Packard" sowie ein Kreditkartenlesegerät mit Ladestation im Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Wie die Täter in die Räumlichkeiten gelangt sind, ist derzeit nicht bekannt.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den Diebstählen besteht, ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizei in Alsfeld unter Telefon 06631/974-0, den Polizeiposten Schlitz unter Telefon 06642/1647 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Einbruch in Wochenendhaus

SCHOTTEN. In der Straße "Auf der Lücke" brachen Unbekannte in der Zeit vom 07.11. bis 18.11. in ein Wochenendhaus ein. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter gewaltsam über die Hauseingangstür in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese. Über das Diebesgut ist derzeit nur bekannt, dass die Täter mehrere Bilder im Gesamtwert von rund 250 Euro entwendeten. Es entstand Sachschaden von circa 100 Euro.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Schotten unter Telefon 06044/989090 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

