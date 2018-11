POL-OH: Bargeld aus A-Klasse gestohlen - Roller in Niesig aufgebrochen - Farbspritzgerät von Baustelle gestohlen - Briefkasten beschädigt - Dieseldiebe in Fulda

Fulda (ots) - Bargeld aus A-Klasse gestohlen

FULDA. In der Nacht zum Samstag (17.11.) zwischen 01:30 und 03:30 Uhr haben Unbekannte die hintere Beifahrerscheibe einer roten Mercedes A-Klasse eingeschlagen, der in der Löherstraße geparkt war. Die Diebe entnahmen aus dem Fahrzeug eine rosa/violett schimmernde Bauchtasche der Marke FILA mit Bargeld und verursachten so einen Gesamtschaden in Höhe 500 Euro.

Roller in Niesig aufgebrochen

FULDA. Unbekannte haben am Samstagabend (17.11.) zwischen 17:00 und 24:00 Uhr ein schwarzes Kleinkraftrad von der Wohnanschrift des Halters in der Franzensbader Straße entwendet und in die Marienbader Straße verbracht. Dort brachen die Diebe die Sitzbank sowie das Top Case des Rollers auf und stahlen Bordwerkzeug, Regenkleidung, einen schwarzen Motorradhelm "UVEX", Motoradhandschuhe und das Versicherungskennzeichen "109 WMZ" aus dem Jahr 2018. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 350 Euro.

Farbspritzgerät von Baustelle gestohlen

FULDA. Auf der Baustelle eines Möbelhauses in der Heidelsteinstraße ist im Laufe des vergangenen Freitags (16.11.) ein Spritzgerät zur Anbringung von Wandfarbe abhandengekommen. Das blau-silberne Gerät der Marke Graco hat einen Wert von circa 1.500 Euro.

Briefkasten beschädigt

KALBACH / VEITSTEINBACH. In der Nacht zu Samstag (17.11.) zwischen 00:00 und 05:00 Uhr haben Unbekannte einen Briefkasten im Ortsteil Veitsteinbach im Grottenweg beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 80 Euro.

Dieseldiebe in Fulda

FULDA. Am vergangenen Wochenende schlugen Dieseldiebe auf einem Firmenparklatz in der Straße "An Vierzehnheiligen" zu. Bemerkt wurde das illegale Abzapfen am Sonntag (18.11.) um 15:30 Uhr durch einen Lkw-Fahrer einer Petersberger Spedition. Aus zwei Sattelzugmaschinen der Firma wurden mindestens 800 Liter Diesel abgepumpt. Der Wert des gestohlenen Treibstoffs wird auf über 1.400 Euro geschätzt.

