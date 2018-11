POL-OH: Streitigkeiten in der Heinrichstraße - Zeugen und Geschädigte gesucht

Fulda (ots) - Fulda - Am frühen Sonntagmorgen (4.11.), gegen 04.30 Uhr, erhielt die Polizei über den Notruf die Mitteilung, dass im Bereich der Heinrichstraße und Rhönstraße etwa 20 Personen lautstark streiten und es auch zu Schlägereien komme. Noch während dem Eingang des Notrufs wurden mehrere Streifen der Polizei entsandt. Diese stellten weder an der angegebenen Örtlichkeit noch in der näheren Umgebung sich streitende Personen fest. Am darauffolgenden Montag (5.11.) ging bei der Polizei ein Hinweis auf Blutspuren im Bereich der Heinrichstraße ein. Vor Ort stellten die Beamten Anhaftungen auf dem Boden fest, bei denen es sich um Blutspuren gehandelt haben könnte. Da keinerlei Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vorlagen, wurden diese Spuren - wie in solchen Fällen üblich - nicht gesichert und untersucht. Von einer vor allem in den sozialen Netzwerken verbreiteten angeblichen Entführung ist der Polizei derzeit nichts bekannt. Vorliegende Videoaufzeichnungen werden von der Kriminalpolizei ausgewertet. Mögliche Zeugen, Beteiligte oder Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

