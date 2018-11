POL-OH: Handtasche aus Pkw gestohlen - Einbrecher wollten in Schule - Wohnung durchsucht

Fulda (ots) - Handtasche aus Pkw gestohlen

FULDA. Unbekannte haben in einem nicht bekannten Zeitraum vor Montagmorgen (19.11.) die Beifahrerscheibe eines weißen Ford S-Max eingeschlagen, den die Besitzerin in Bronnzell in der Fasaneriestraße abgestellt hatte. Die Diebe nahmen die Handtasche der 39-Jährigen mit, in der sich neben persönlichen Dokumenten auch Bargeld befand. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Einbrecher wollten in Schule

HÜNFELD. Mit der Brechstange wollten Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Freitag (16.11.) in eine Grundschule in der Mackenzeller Straße eindringen. Beim Versuch, die Zugangstüren aufzuhebeln, richteten die Einbrecher einen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro an. Sie gelangten jedoch nicht ins Innere der Schule.

Wohnung durchsucht

FULDA. Zwei Unbekannte brachen gestern Nacht (19.11.) gegen 23:00 Uhr in eine Kellergeschoßwohnung in der Bellingerstraße ein. Zunächst wurde versucht, die Wohnungstür aufzuhebeln. Schließlich mussten die Täter eine Fensterscheibe zerstören, um in die Wohnung einzusteigen. Hausbewohner wurden auf die Einbrecher aufmerksam und verständigten den abwesenden Wohnungsinhaber, der wiederum die Polizei alarmierte. Laut Zeugenangaben flüchteten zwei vermutlich männliche Personen mit Helmen auf einem Motorrad in unbekannte Richtung, noch bevor die Polizei am Tatort eintraf. Nach ersten Ermittlungen ist noch unklar, ob die Täter überhaupt Beute gemacht haben. Es entstand circa 600 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Thomas Hörnlein, Pressestelle, Tel.: 0661 / 105-1013

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell