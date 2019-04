Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Graffitischmierereien

Recklinghausen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag an einer Grundschule an der Talaue zahlreiche Graffiti geschmiert. Neben den Schriftzügen "NSDAP" und "ACAB" wurden unter anderem ein Davidstern und abgeänderte Hakenkreuze an zahlreiche Gebäudeteile gesprüht. Hinweise auf die Täter konnten bisher nicht erlangt werden. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem Sachverhalt geben Sie bitte dem zuständigen Kommissariat unter 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell