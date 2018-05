POL-VIE: Versuchter Gaststätteneinbruch

Nettetal (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 03.05, bis Samstag, 05.05., 13.40 Uhr , versuchten Unbekannte vergeblich, in eine Gaststätte an der Kindter Straße einzubrechen. Die Täter hatten das Schloß der Toilettentüre aufgebohrt, scheiterten aber dann aber an einer weiteren verschlossenen Türe, die in die Gasträume führt. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0. /kj (586) 016695-18/9

