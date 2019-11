POL-AUR: Wittmund - Radfahrerin schwer verletzt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Ein Lkw hat am Dienstagmorgen in Wittmund beim Abbiegen eine 19 Jahre alte Radfahrerin erfasst. Der 25 Jahre alte Lkw-Fahrer war gegen 9:25 Uhr auf der Esenser Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs und wollte nach rechts in die Straße An der Leide abbiegen. Dabei schnitt er mit seinem Sattelauflieger die Kurve und erfasste die 19-Jährige, die mit ihrem Fahrrad am Fahrbahnrand stand. Sie wurde schwer am Bein verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

