Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Scheibe beschädigt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Scheibe beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch ein Schaufenster in Victorbur, Südbrookmerland, beschädigt. Die Täter schlugen einen Gegenstand gegen eine Glasscheibe des Supermarktes an der Neuen Straße und verursachten einen Schaden schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag, 21:15 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell