Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unbekannte setzen Altglascontainer und Sperrmüll in Brand +++

Oldenburg (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden gestern zu einem Brand am Hackenweg gerufen. Ein Zeuge hatte das Feuer gegen 20.40 Uhr bemerkt und die Leitstelle alarmiert.

Die Beamten stellen wenige Minuten später fest, dass einer von mehreren Containern, die unter der Autobahnbrücke am Hackenweg aufgestellt waren, in Flammen stand. Die Feuerwehr hatte bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Erste Ermittlungen am Einsatzort ergaben, dass der Container vermutlich vorsätzlich in Brand gesetzt worden war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Noch während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr wurde um 20.56 Uhr ein weiterer Brand gemeldet. Unbekannte hatten Sperrmüll angesteckt, der auf einer Grundstückzufahrt am Scheideweg abgelegt war. Die Polizei hält einen Zusammenhang zwischen den beiden Bränden für möglich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen genommen. (1083792, 1083880)

