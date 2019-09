Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemeldung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

Westerscheps: PKW-Fahrerin stößt mit alkoholisiertem E-Bike-Fahrer zusammen

Am Sonntag, 08.09.19, wollte eine 65-jährige PKW-Fahrerin gegen 18:00 Uhr in Westerscheps von der Holtanger Str. aus nach rechts auf die Westerschepser Str. Rtg. Wittenberge abbiegen. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einem 49-jährigen E-Bike-Fahrer, der den Radweg der Westerschepser Str. in Richtung Osterscheps befuhr. Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass der E-Bike-Fahrer deutlich unter Alkoholeinbwirkung stand. Eine Alcomatenüberprüfung ergab einen Wert von 2,11 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

