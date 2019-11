Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Pizzeria; Wiesmoor - Diebstahl aus Rohbau

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Pizzeria

In eine Pizzeria in Aurich, Am Pferdemarkt, brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag, 07.11.2019, ein. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und konnten dadurch in das Gebäude einsteigen. Eine Nachschau durch den Geschädigten ergab, dass sich die Täter offensichtlich ohne Beute wieder entfernten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Wiesmoor - Diebstahl aus Rohbau

Aus dem Rohbau des Feuerwehrhauses in Marcardsmoor, Poststraße, entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag, 07.11.2019, einen blauen Hubwagen. Der Rohbau ist frei zugänglich, so dass die Täter ungehindert ihren Diebstahl begehen konnten. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wiesmoor erbeten unter Telefon 04944 9169110.

