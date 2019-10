Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf - Versuchter Einbruch in Bäckerei

Lippe (ots)

(LW) Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Freitag auf Samstag, in eine Bäckerei am Kirchweg einzubrechen. Sie hebelten an der Eingangstür und zerstörte eine Scheibe. Trotz aller Bemühungen gelang es ihnen nicht, in das Gebäude einzudringen. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

