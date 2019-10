Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Firma

Altena (ots)

Unbekannte haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen Gasflaschen von einem Firmengelände in Mühlenrahmede an der Rahmedestraße gestohlen. Sie durchschnitten einen Drahtzaun und gelangten so auf das Firmengelände. Hinweise bitte an die Polizei in Altena, Tel. 9199-0.

