Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Fahrradbesitzer gesucht

Bild-Infos

Download

Engen (ots)

--

Die Polizei sucht nach dem Besitzer eines aufgefundenen Fahrrads, welches am heutigen Donnerstag von einem unbekannten jungen Mann im Bereich der Asylbewerberunterkunft in Engen zurückgelassen wurde. Ein Zeuge sprach den Unbekannten an, da sich dieser in verdächtiger Weise auf dem Gelände der Flüchtlingsunterkunft aufhielt, worauf dieser das mitgeführte Fahrrad zurück ließ und flüchtete. Der junge Mann wird wie folgt beschrieben: schlank, blonde Haare, trug einen Kapuzenpullover. Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Engen, Tel. 07733/94090, in Verbindung zu setzen. Ebenfalls wird der Besitzer des aufgefundenen grauen Mountainbikes, Marke "Bulls", Modell "Sharptail 3", 29 Zoll, gebeten, sich zu melden.

Kratzer

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell