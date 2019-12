Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht: Fußgängerin schwer verletzt; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Eine 18-jährige Frau, die bei Grün eine Fußgängerampel überquerte, wurde am gestrigen Dienstagvormittag in der Kasseler Innenstadt von einem abbiegenden Auto angefahren und erlitt bei dem Unfall schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Der Verursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Mit den weiteren Ermittlungen sind nun die Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei betraut. Sie suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher geben können.

Wie die 18-jährige Fußgängerin später gegenüber der Polizei angab, hatte sich der Unfall gegen 9 Uhr an der Kreuzung Mauerstraße/ Kurt-Schumacher-Straße ereignet. Sie sei auf dem linken Bürgersteig aus Richtung Lutherstraße in Richtung "Stern" gelaufen und habe an der grünen Fußgängerampel die Mauerstraße überquert. Plötzlich, so die junge Frau, fuhr sie ein nach rechts in die Mauerstraße abbiegendes Auto an, sodass sie zu Boden stürzte. Der Verursacher, der aus Richtung des Sterns kam und offenbar den Vorrang der überquerenden Fußgängerin missachtet hatte, sei weitergefahren in Richtung Jägerstraße, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Nachdem sich die 18-Jährige aufgerappelt hatte, ging sie sofort zu einem Arzt, der sie wegen der schweren Verletzungen in ein Kasseler Krankenhaus bringen ließ. Am Nachmittag meldeten schließlich Angehörige der jungen Frau den Unfall bei der Polizei. Zu dem unbekannten Verursacher konnte die schockierte Frau keine Angaben machen. Es soll sich aber um einen Pkw gehandelt haben.

Die Ermittler der Verkehrsunfallfluchtgruppe bitten Zeugen, sich unter Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell