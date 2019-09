Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: BMW und Fußgängerin stoßen zusammen

Duisburg (ots)

Die Fahrerin eines grünen BMW ist am Montagmittag (16. September, 13:30 Uhr) in der 30er-Zone auf dem Rosenbleek mit einer 16-Jährigen zusammengestoßen, die gerade die Straße überqueren wollte. Die 21-Jährige erkundigte sich bei der verletzten Jugendlichen, hinterließ ihre Telefonnummer und fuhr zunächst weiter. Als die Beamten den Unfall aufnahmen, kam die Duisburgerin zurück. Die Jugendliche wurde am Bein verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung ins Krankenhaus. (stb)

