Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Mit Softair-Pistole auf Bahn geschossen

Duisburg (ots)

Zeugen haben am Montagmittag (16. September, 13:04 Uhr) einen Jugendlichen an der U-Bahnhaltestelle Königstraße beobachtet, wie er mit einer Softair-Pistole auf eine Bahn schoss. Sie hielten den 14-Jährigen fest und riefen die Polizei. Die Beamten stellten die Softair-Pistole sicher. Wie und ob der junge Duisburger die Bahn getroffen hat, müssen die Ermittlungen jetzt zeigen. So oder so erhält er eine Anzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (stb)

