Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Diebinnen stehlen Parfüm

Duisburg (ots)

Ein Ladendetektiv hat am Montag (16. September, 16 Uhr) in einem Warenhaus an der Tonhallenstraße drei Diebinnen (19, 24, 31) beim Stehlen von drei Flaschen Parfüm erwischt. Die Polizei nahm die Frauen vorläufig fest und schrieben eine Anzeige wegen des Diebstahls. Nach den Identitätsfeststellungen, erkennungsdienstlichen Behandlungen und Vernehmungen konnte das Trio heute wieder gehen. (jg)

