Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190704.1 Brunsbüttel: Kollision in der Schleuse

Brunsbüttel (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es in der Schleuse zu einer leichten Kollision zweier Schiffe gekommen. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, ihre Fahrt konnten sie dennoch fortsetzen.

Gegen 15.05 Uhr kollidierte das unter deutscher Flagge fahrende Stückgutschiff "Anouk", während des Auslaufens aus der neuen Nordschleuse Brunsbüttel, mit dem in der Schleusenkammer noch festgemachten, unter der Antigua Barbuda Flagge fahrenden Containerschiff, "Neuenfelde". An beiden Schiffen kam es durch die Berührung neben Farbabrieb lediglich zu leichten Eindellungen und Kratzern oberhalb der Wasserlinie, so dass Wassereinbruch, sowie der Austritt von Schadstoffen nicht zu beklagen waren. Nach der polizeilichen Unfallaufnahme konnten die Schiffe ihre Reise fortsetzen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Maike Pickert

