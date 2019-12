Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Tageswohnungseinbruch

Wenden-Hünsborn (ots)

Am Samstag zwischen 18 und 23 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Brunnenstraße in Wenden-Hünsborn. Vermutlich drangen sie während der Abwesenheit der Bewohner durch eine lediglich "auf Kipp" stehende Terrassentür in das Wohnobjekt ein. Anschließend wurden nahezu alle Räume durch die Täter nach Wertgegenständen durchsucht. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Sachschaden ist nicht entstanden. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum nimmt die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761/9269-0 entgegen.

