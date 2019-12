Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall mit Personen- und Sachschaden

Attendorn (ots)

Attendorn - Am Donnerstagnachmittag befuhren drei PKW um 14:40 Uhr hintereinander die L 512 in Richtung Attendorn. In Höhe Hohen Hagen beabsichtigte der Vorausfahrende nach rechts auf den Parkplatz des dortigen Imbiss abzubiegen, setzte den Fahrtrichtungsanzeiger und wurde langsamer. Eine 36-Jährige, die sich mit ihrem Golf dahinter befand, bremste ihr Fahrzeug entsprechend ab. Eine nachfolgende 25-Jährige erkannte die Situation wiederum zu spät und fuhr mit großer Wucht auf den Golf auf. Hierbei wurde ihr Kleinwagen an der Front so stark beschädigt, dass er anschließend nicht mehr fahrbereit war. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus nach Olpe gebracht, konnte dies aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die beiden Kleinkinder im Golf, die sich ordnungsgemäß gesichert in ihren Sitzschalen auf der Rücksitzbank befunden hatten, wurden bei dem starken Aufprall glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

