Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizisten halten Rollerfahrer an - mehrere Anzeigen

Attendorn (ots)

Am Montag wurde gegen 02:30 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein Leichtkraftrad auf der Kölner Straße angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der 30-jährige Fahrer keinen Führerschein aushändigen, weil er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Am Roller war ein Kennzeichen eines anderen Krades angebracht, so dass eine Zulassungsbescheinigung fehlte. Da sich zudem Hinweise auf einen Konsum von Betäubungsmitteln ergaben, führten die Beamten mit seiner Einwilligung einen Drogenvortest durch. Dieser verlief positiv auf Amphetamin. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person fanden die Beamten Betäubungsmittelutensilien, unter anderem ein Schnellverschlusstütchen mit Cannabisanhaftungen und ein Schnupfröhrchen. Im Krankenhaus wurde ihm schließlich durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Polizeibeamten fertigten mehrere Anzeigen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell