Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unbekannter beschädigt Gartenmauer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch]

Die Polizei wurde nachträglich über eine Verkehrsunfallflucht in der Bonndorfer Straße in Lenzkirch in Kenntnis gesetzt.

Hierbei soll ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am 12.07.19 in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 14.00 Uhr eine massive Gartenmauer in der Bonndorfer Straße beschädigt und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Der Polizeiposten Lenzkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 07653 964390 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Sachbearbeiter: Pfister

Telefon: 07651 9336-120

E-Mail: hans-joerg.pfister@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell