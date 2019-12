Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Attendorner Imbiss

In der Nacht von Dienstag (17. Dezember, 23.30 Uhr) auf Mittwoch (18. Dezember, 9 Uhr) warfen unbekannte Täter mit einem Stein eine Scheibe eines Imbisses in der Straße am Zollstock ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Gaststättenbereich. Sie durchwühlten diverse Schubladen und Schränke. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten sie eine Kasse mit Bargeld und ein hochwertiges Smartphone sowie ein Portemonnaie. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

