Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fünf Einbrüche in Kindergärten

Lennestadt/ Kirchhundem (ots)

In der Nacht von Mittwoch (18. Dezember) auf Donnerstag (19. Dezember) ereigneten sich im Bereich Lennestadt/ Kirchhundem insgesamt fünf Einbrüche in Kindergärten.

Sowohl in Oberhundem (An der Hardt), in Altenhundem (An der Schmiede), in Halberbracht (Hasenbergstraße), Würdinghausen (Schmiedeweg) als auch in Kirchhundem (Hundemstraße) brachen unbekannte Täter ein. Sie hebelten Fenster und Türen auf, um sich Zugang zu den Objekten zu verschaffen. Nach erstem Ermittlungsstand entwendeten sie in allen Einrichtungen zusammen einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag. Es entstand Sachschäden an den jeweiligen Einrichtungen im niedrigen vierstelligen Bereich.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Teil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren vor Ort.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 02761-9269-0 zu melden.

