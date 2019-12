Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Junger Fahrer verunglückt auf winterglatter Fahrbahn

Lennestadt (ots)

Ein leichtverletzter junger Fahrer und ein Sachschaden im vierstelligen Bereich, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Altenhundem. Am Montag gegen 00.55 Uhr befuhr ein 21-Jähriger die Hagener Straße in Fahrtrichtung Altenhundem. Hier kam er auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen eine Betonwand. Ein Rettungsteam brachte ihn in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Ein Abschleppunternehmen lud den nicht mehr fahrbereiten PKW auf.

