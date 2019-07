Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall verursacht hohen Sachschaden

Fischbach (ots)

Am 27.07.2019, 01:00 Uhr befuhr ein 18-jähriger mit seinem VW Up! die Hauptstraße in Fischbach. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort installierten Internet-/Stromverteiler, einem Brückengeländer, sowie der Ecke einer Hauswand. Am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden im Frontbereich, so dass es abgeschleppt werden musste. Insgesamt beträgt der Schaden eine Höhe im oberen vierstelligen Bereich.

