Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Schule in Meggen

Lennestadt (ots)

In der Nacht zum Samstag drangen bisher unbekannte Täter in die Sekundarschule in Meggen ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und Behältnisse und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

FLD/Leitstelle

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail:leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell