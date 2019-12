POL-OE: E-Bike und Pkw kollidieren

Kreispolizeibehörde Olpe

Ein Verkehrsunfall zwischen einer 25-jährigen Pkw- und einer 36-jährigen E-Bike-Fahrerin hat sich am Mittwochmorgen (11. Dezember) gegen 6.50 Uhr an der Einmündung Windhauser Straße/ Hansastraße ereignet. Zunächst fuhr die E-Bike-Fahrerin in Richtung Innenstadt. Zeitgleich fuhr in entgegengesetzter Richtung die 25-Jährige und beabsichtigte an der Einmündung nach links, in die Hansastraße abzubiegen. Vermutlich übersah die Pkw-Fahrerin die ihr entgegenkommende 36-Jährige, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die E-Bike-Fahrerin prallte dabei gegen den Pkw und verletzte sich am rechten Oberschenkel. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Zudem erlitt die Pkw-Fahrerin einen Schock. Da die 36-Jährige den Anschein erweckte, unter Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen, wurde eine Blutprobe angeordnet. Da bei dem E-Bike keine Betriebserlaubnis vorlag, stellten die Polizisten es zur technischen Einordnung sicher. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

