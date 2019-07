Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (419/2019) Polizei Göttingen warnt vor erneuten Anrufen von Enkeltrick-Betrügern

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadt und Landkreis Donnerstag, 11. Julie 2019 GÖTTINGEN (mb) - Aus aktuellem Anlass warnt die Göttinger Polizei erneut vor Enkeltrick-Betrügern. Im Laufe des Donnerstagvormittages (11.07.19) sind bei der Polizei vermehrt Anrufe von Bürgern eingegangen, die einen solchen Betrugsversuch meldeten. Bisher sind die Versuche augenscheinlich gescheitert. Es ist aber davon auszugehen, dass die Betrüger ihre Masche fortsetzen werden, bis sie zu einem finanziellen Erfolg gekommen sind.

Immer wieder rufen Betrüger vornehmlich bei lebensälteren Menschen an und geben sich als Enkel oder sonstiger Angehöriger aus. Durch geschickte Gesprächsführung erlangen sie schnell das Vertrauen ihrer Opfer, die dann leider zu viel Privatsphäre preisgeben. Man sei akut in Geldnot und benötige kurzfristig Bargeld. Nicht selten stehen dabei sehr hohe Geldbeträge im Raum.

Ihre Polizei rät deshalb: Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie selbst die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. Wenn Sie Opfer geworden sind, wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

