Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (417/2019) VW T5 Multivan in Jühnde gestohlen

Göttingen (ots)

Scheden (Landkreis Göttingen), Ortsteil Jühnde, Am Südacker in der Nacht zu Donnerstag, 11. Juli 2019

SCHEDEN (mb) - Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag (11.07.19) im Schedener Ortsteil Jühnde einen braunen VW T5 Multivan mit Hann. Mündener (HMÜ) Kennzeichen gestohlen. Der neun Jahre alte Bulli im Wert von etwa 17.000 Euro wurde in der Straße Am Südacker vor dem Wohnhaus entwendet.

Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder fremde Fahrzeuge in Jühnde wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hann. Münden unter Tel. 05541/951-0 zu melden.

