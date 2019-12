Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrrad gestohlen

Olpe (ots)

Olpe - Am Montagabend zeigte ein Geschädigter an, dass sein im Fahrradunterstand am Krankenhaus am Montagmorgen verschlossen abgestelltes Fahrrad im Laufe des Tages gestohlen wurde. Das weiße Fahrrad der Marke Winora hat einen Zeitwert von mehreren hundert Euro.

