Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 62-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Olpe (ots)

Ein Unfall, bei dem eine Frau verletzt wurde, ereignete sich am Mittwoch (18. Dezember) gegen 18.45 Uhr "Am Bratzkopf" in Olpe. Die Tochter der 62-Jährigen wartete auf der Fahrbahn im Auto auf ihre noch im Haus befindliche Mutter. Als diese Mutter aus der Haustür kam, erkannte sie, dass sich Fahrzeuge hinter dem haltenden Pkw der Tochter stauten. Sie trat auf die Fahrbahn, um hinter einem haltenden Pkw die Fahrbahn zu queren und zum Auto der Tochter zu gelangen. Zeitgleich setzte jedoch der Fahrer zurück, um seinerseits an dem stehenden Auto vorbei zu fahren. Hierbei kam es zu einem leichten Anprall mit der Fußgängerin, bei dem sich die 62-Jährige geringfügig verletzte.

