Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Brand von Papiertonnen++

Oldenburg (ots)

Brand von Papiertonnen Am Wochenende kam es in Oldenburg zu zwei Bränden. Zum einen kam es ams Samstag abend zu einem Brand einer Papiertonne in der Kaiserstraße. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Papiertonne in Brand. Von Zeugen wurde beobachtet, wie eine unbekannte männliche Person eine brennde Papiertonne an die Straße stellte und sich danach entferne. Ob es sich bei dieser Person lediglich um den Brandentdecker oder evtl. sogar um den Brandleger handelte kann nicht gesagt werden.

Zu einem weiteren Brand kam es in der Nacht zu Sonntag in der Bahnhofsallee. Auch hier war eine blaue Papiertonne aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Beide Brände wurden durch die Berufsfeuerwehr Oldenburg gelöscht. Es kam in beiden Fällen zu keinem Personen- oder Gebäudeschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441 7904115 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 2

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/7904217

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

https://www.instagram.com/polizei.oldenburg.sk

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell