Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 01.08.2019. Täter versprühte in einem Baumarkt in Salzgitter Reizgas und flüchtete anschließend.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Lebenstedt, Marienbruchstraße, 31.07.2019, 17:55 Uhr.

Nach Angaben von Zeugen kam es gegen 17:55 Uhr zu einem Vorfall in einem Baumarkt in der Marienbruchstraße in Salzgitter. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein Mann in einem Baumarkt ein Pfefferspray aus einer Auslage genommen und damit um sich gesprüht hatte. Hierdurch wurden mindestens fünf Personen verletzt, zwei davon mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle klagten über Reizungen der Atemwege und der Augen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei konnte der Täter unerkannt entkommen. Eine Beschreibung des Mannes kann nicht abgegeben werden.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell