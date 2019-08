Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 01.08.2019. Salzgitter-Bad: Hund fraß offensichtlich vergiftete Köder.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Bad, Turnierweg, 30.07.2019, 20:00 Uhr-31.07.2019, 11:30 Uhr.

Die Polizei in Salzgitter-Bad leitete ein Ermittlungsverfahren nach dem Tierschutzgesetz ein, da offensichtlich vergiftete Köder in einem Garten ausgelegt wurden. Ein Hund musste sich mehrfach übergeben, da er nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere dieser Köder gefressen hatte. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Salzgitter-Bad nach Zeugen. Ihre Hinweise können sie unter der Telefonnummer 05341/8250 den Beamten mitteilen.

