Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht

Mayen, Polcher Straße 40 (ots)

Am 08.11.2019 wurde ein 81jähriger auf eine Beschädigung an seinem PKW Opel, den er vor seiner Wohnanschrift abgestellt hatte, aufmerksam. Der Opel wurde im hinteren rechten Bereich und am rechten Außenspiegel vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Zum Unfallverursacher können derzeit keine Angaben gemacht werden.

