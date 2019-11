Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall bei Gering - eine Person leicht verletzt

Gering, L 82 (ots)

Am 08.11.2019 befuhr ein 45jähriger die L 82 aus Gering kommend in Richtung A 48 und wollte nach links auf die L 52 in Richtung Polch/Kehrig abbiegen. Hierbei übersah er die entgegenkommende 42jährige Vorfahrtsberechtigte, die in Richtung Gering fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem die 78jährige Beifahrerin des vorfahrtsberechtigten PKW Prellungen am Knie und einen Schock erlitt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell