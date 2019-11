Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Cochem in der Zeit von Freitag, 08.11.2019 bis Sonntag, 10.11.2019

Cochem (ots)

Fahrraddiebstahl in Hambuch

In der Zeit zwischen Samstag, 02.11.2019, 20.00 Uhr, und Sonntag, 03.11.2019, 18.00 Uhr, wurden in Hambuch, Auf den Bungerten, 2 Elektrofahrräder, die zusammengekettete waren, aus einem offen zugänglichen Carport entwendet. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein Herren- und ein Damenrad des Herstellers Sinus Tria. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cochem unter der Telefonnummer 02671/984-0.

Sachbeschädigung an Hoteleingangstür in Cochem

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 09.11.2019, 03.40 Uhr, verlässt ein Hotelgast eines Hotels in der Bergstraße in Cochem den Haupteingang völlig nackt und uriniert an einen, vor dem Hotel befindlichen, Blumentopf. Als ihm dann auffällt, dass hinter ihm die Eingangstür ins Schloss gefallen ist und sich diese Tür nicht mehr ohne Schlüssel öffnen lässt, versucht er zunächst ca. 20 min lang durch Klingeln an der Tür jemanden zu erreichen. Da ihm dies nicht gelingt, greift er eine Girlanden Halterung, welche unmittelbar vor dem Hotel steht, und schlägt damit die untere Glasscheibe der Eingangstür ein. Durch diese gelangt er zurück ins Hotel. Der Hotelgast konnte morgens beim Frühstück angetroffen werden. Er gibt an, zu viel getrunken zu haben.

Versuchter Einbruchdiebstahl in Wohnung/Restaurant in Cochem

An Sonntag früh, 10.11.2019, gegen 05.00 Uhr wurde in der Endertstraße in Cochem, in einer Wohnung eine fremde Person gesehen. Diese sei dann ins Restaurant, im selben Gebäude, gelaufen. Bei der Durchsuchung des Gebäudes mit einem Diensthund konnte die Person jedoch nicht mehr festgestellt werden. Folgende Beschreibung zum Täter liegt vor: ca. 180 - 190 cm groß, schlank, trug einen dunklen Kapuzenpulli. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cochem unter der Telefonnummer 02671/984-0.

Einbruchdiebstahl in Cafe in Cochem

An Sonntag früh, 10.11.2019, kurze Zeit nach 05.00 Uhr, wurde in ein Cafe, an der Moselpromenade in Cochem, eingebrochen. Dabei wurde die Ladenkasse mit Bargeld entwendet. Nachfolgende Beschreibung zum Täter liegt vor: ca. 180 - 190 cm groß, leicht gebückte Haltung, Täter trug eine helle Hose und eine dunkle Sweatshirt-Jacke. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cochem unter der Telefonnummer 02671/984-0.

