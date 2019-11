Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Samstagabend, gg. 23.40 Uhr, ging hier die Mitteilung über einen Verkehrsunfall ein, der sich auf der L 84 zwischen Ramersbach und Ahrweiler ereignete. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein junger 19-jähriger Mann aus dem Kreisgebiet mit seinem PKW auf gerader Strecke zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nach dem Versuch gegenzulenken schleuderte er nach links und geriet im dortigen Hang in Schräglage, die darin endete, dass der PKW auf dem Dach liegend wieder auf der Fahrbahn landete. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. Allerdings konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Gegen den jungen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

