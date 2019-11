Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht auf Reweparkplatz

Mendig (ots)

Am Samstag den 09.11.2019 gegen 09:20 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Rewe in Mendig, im Bereich vor dem Getränkemarkt, ein Verkehrsunfall. Ein älterer Herr war mit seinem Einkaufswagen und mehreren Wasserkisten zu seinem Auto gekommen. Während er eine der Wasserkisten in seinen dunklen PKW lud, rollte sein Einkaufswagen gegen den daneben stehenden, silbernen 9 sitzer Mercedes-Bus. Am Bus entstand ein erheblicher, tiefer Kratzer von ca. 50cm Länge. Der ältere Herr, dem der Wagen weggerollt war entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Polizei Mayen bittet Zeugen des Vorfalles sich unter Tel.: 02651/801-0 zu melden.

