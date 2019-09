Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Frau mit grauem Opel gibt falsche Daten an - Polizei sucht Zeugen;Unfallflucht vor Seniorenheim;Blutentnahme nach Kontrolle;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Frau mit grauem Opel gibt falsche Daten an - Polizei sucht Zeugen

Biedenkopf: Nach einem Unfall am Mittwochvormittag, 25. September in der Georg-Kramer-Straße sucht die Polizei nach der mutmaßlichen Unfallverursacherin und nach namentlich nicht bekannten Zeugen. Ein 74-Jähriger war um 11 Uhr mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl auf dem Gehweg in Richtung Rewe-Markt unterwegs. In Höhe einer Drogerie parkte eine Frau ihren grauen Opel rückwärts aus und touchierte dabei den Krankenfahrstuhl des Seniors, der ansonsten ohne Blessuren davonkam. Aus einer Bäckerei eilten zwei Männer herbei, deren Namen nicht bekannt sind. Die Beteiligten verzichteten auf die Hinzuziehung der Polizei und tauschten ihre Personalien aus. Erst später bemerkte der 74-Jährige, dass weder Handynummer noch Anschrift der Frau korrekt sind. Die Unbekannte fuhr nach dem Unfall in Richtung B 62 davon. Die hat mittelblonde, schulterlange Haare, ist 170 bis 175 cm groß und sprach Deutsch ohne Akzent. Bekleidet war die Fahrerin mit normaler Figur mit einer grauen Hose. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, insbesondere die Personen, die sich in der Bäckerei befanden und zum Unfallort eilten. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Unfallflucht vor Seniorenheim

Marburg: In der Lahnstraße touchierte ein Autofahrer zwischen Mittwoch, 25. September, 20.15 Uhr und Donnerstag, 26. September, 7 Uhr einen schwarzen Citroen. An dem geparkten Fahrzeug hinterließ der Unbekannte an Fahrertür einen Schaden von 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Blutentnahme nach Kontrolle

Marburg: Gleich auf zwei verbotene Substanzen schlug bei einem Autofahrer am Donnerstagmittag, 26. September der Drogenvortest positiv an. Nach der Kontrolle in der Innenstadt musste der 37-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell