Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hakenkreuz aufgesprüht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Hakenkreuz aufgesprüht

Wetter: An der Außenwand eines Gebäudes der Stadt hinterließen Unbekannte in grauer Farbe ein größeres Hakenkreuz. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag, 24. September, 18 Uhr und Mittwoch, 25. September, 9 Uhr, in der Fuhrstraße. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

