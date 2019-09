Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Überfall auf Tankstelle - Maskierte erbeuten Bargeld - Angestellte erleidet Schock;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Überfall auf Tankstelle - Maskierte erbeuten Bargeld - Angestellte erleidet Schock

Gladenbach: Zwei mit Sturmhauben maskierte Männer betraten am Mittwochabend, 25. September den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Marburger Straße. Unter Vorhalt eines Messers erbeutete das Duo gegen 21.45 Uhr Bargeld im unteren, vierstelligen Bereich. Die Täter verstauten das Geld in einer roten Tragetasche und flüchteten zu Fuß. Die 36 Jahre alte Angestellte erlitt bei dem Überfall einen Schock. Sie wurde vor Ort medizinisch behandelt. Fahndungsmaßnahmen der Polizei brachten bisher keinen Erfolg. Die beiden Tatverdächtigen sind schlank und etwa 175 cm groß. Einer trug eine helle Kapuzenjacke und eine schwarze Hose. Sein Begleiter trug eine schwarze Kapuzenjacke und eine schwarze Hose. Auffallend an der Hose ist ein weißes Emblem im Bereich des linken Oberschenkels. Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe: Wem sind vor oder nach dem Geschehen rund um die Tankstelle verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat nach dem Überfall zwei Männer wahrgenommen, die eventuell schnellen Schrittes oder laufend unterwegs waren? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

