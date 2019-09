Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Pressemeldungen vom 25.09.2019: Mehrere Auseinandersetzungen in der Erstaufnahmeeinrichtung in Neustadt+++Schwerverletzte nach Unfall auf der B 255+++Berauscht zur Polizei gefahren

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt: Auseinandersetzungen in der Asylunterkunft

Zu mehreren Einsätzen wurde die Polizei und ein Notarztwagen am Dienstagabend in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung gerufen. Gegen 20.00 Uhr missachtete ein 24-jähriger Syrier offenbar das in der Einrichtung bestehende Alkoholverbot: Er warvermutlich alkoholisiert und sein Rucksack war voller Alkohol. Eine 54-Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes forderte den Trunkenbold auf, das Gelände zu verlassen. Daraufhin versuchte er nach ihr zu schlagen. Nur durch das Hinzukommen eines weiteren 30-jährigen Mitarbeiters konnte dies verhindert werden. Auch nachdem die Polizeistreife erschien, beruhigte sich der 24-Jährige nicht. Die Polizei zog einen Notarzt hinzu. Nach der ärztlichen Behandlung brachte ein Krankenwagen den Mann in eine Klinik. Offenbar war er psychisch erkrankt. In der Zwischenzeit kamen weitere Polizeistreifen hinzu, da mehrere Bewohner den Polizeieinsatz behinderten. Gegen 20.45 Uhr bespuckte und beleidigte ein 15-jähriger Jugendlicher aus Syrien den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Die Beamten nahmen den Jungen zur Identitätsfeststellung mit auf die Wache und entließen ihn anschließend wieder. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung. Um 23.15 Uhr bat der Sicherheitsdienst erneut um eine Polizeistreife. Ein 20-jähriger Asylbewerber aus Syrien hatte offenbar eine Sitzbank beschädigt. In diesem Fall reichte die Personalienfeststellung durch zwei Beamte vor Ort aus. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung leiteten die Ermittler gegen den 20-Jährigen ein.

Bad Endbach: Leergut aus Gaststätte gestohlen.

Aus dem Kellerraum einer Gaststätte in der Straße "Am Kurpark" stahlen Unbekannte Leergut im Wert von über 170 Euro. Die Einbrecher schlugen zwischen Mitternacht am Freitag (20. September) und 18.30 Uhr am Dienstag (24. September) zu. Offenbar sind die Täter über den Nebeneingang ins Gebäude gelangt. Wem sind in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße "Am Kurpark" aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf unter 05419295-0.

Kirchhain: Unter Drogeneinfluss erwischt Polizisten erwischten Dienstagvormittag einen 37-jährigen Mann aus Neustadt, der offenbar unter Drogeneinfluss mit seinem Auto unterwegs war. Ein Drogentest reagierte bei dem Fahrer bei einer Kontrolle gegen 11.10 in der Straße "Am Amöneburger Tor" positiv auf Kokain. Die Beamten nahmen ihn zwecks Blutprobenentnahme mit zur Wache.

Marburg: Zeugenaufruf nach Körperverletzung im Steinweg

Die Polizei sucht nach einer Auseinandersetzung von Samstagabend im Steinweg nach Zeugen. Gegen 23.30 Uhr kam es zu einem Streit zwischen einem 39-jährigen Marburger und zwei unbekannten Männern sowie zwei Frauen. In dessen Verlauf schlug ein Mann dem Marburger ins Gesicht und verletzte ihn dabei. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Oberstadt/Wettergasse. Beschreibung: Ein Mann hat blonde Haare und ist etwa 1,75 Meter groß. Weitere Informationen zu den Unbekannten liegen der Polizei nicht vor. Wer hat die Auseinandersetzung im Steinweg beobachtet und kann Angaben zu den unbekannten Männern und Frauen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg unter 0641/406-0.

Stadtallendorf: Berauscht zur Polizei gefahren

Einen Termin auf der Stadtallendorfer Polizeiwache entlarvte gestern (24. September) einen offenbar unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer. Gegen 19.00 Uhr fuhr der 27-Jährige mit seinem Audi bei der Dienststelle in der Schulstraße vor. Er hatte einen Vernehmungstermin wegen eines Verkehrsdeliktes. Während der Vernehmung entdeckte der Polizist Anzeichen eines aktuellen Drogenkonsums. Der Kirchhainer willigte in einen Schnelltest ein, der ihm die Einnahme von THC nachwies. Es folgte eine Blutentnahme und eine weitere Anzeige wegen der Drogenfahrt.

Marburg: Einbruch in Gaststätte

Unbekannte hebelten zwischen 16.30 am Dienstag (24. September) und 06.50 Uhr am Mittwoch (25. September) ein Küchenfenster einer Gaststätte in der Gisselberger Straße auf. In dem Gebäude brachen Sie einen Möbeltresor auf und stahlen daraus Bargeld. Aus der Gaststätte fehlen außerdem ein Fahrzeugschlüssel sowie weitere Betriebsschlüssel. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg unter 06421/406-0.

Weimar: Schwerverletzt nach Unfall auf der B255 Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 255 verletzte sich ein 56-jähriger Mann aus Pohlheim schwer. Mit seinem Ford war er gegen 22.40 Uhr von Gladenbach nach Marburg unterwegs. Kurz vor dem Kreisel nach Niederweimar verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto und kam nach links von der Straße ab. Das Auto überschlug sich mehrfach und kam auf dem Pendlerparkplatz zum Stehen. Ein Krankenwagen brachte den Pohlheimer mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Bei ihm ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum, so dass eine Blutentnahme folgte. Ein Unternehmen schleppte das nicht mehr fahrbereite Auto ab. In dem Auto befand sich zum Unfallzeitpunkt ein Hund, der zunächst flüchtete. Ein aufmerksamer Anwohner meldete den Hund der Polizei später. Beamte brachte das Tier in ein Tierheim. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg unter 06421/406-0.

Daupthetal-Buchenau: 16-Jähriger nach Unfall leichtverletzt

Auf der B62 kam es am Donnerstag zwischen der Carlshütte und Biedenkopf zu einem Unfall, bei dem sich ein 16-jähriger Kradfahrer verletzte. Gegen 15.10 löste sich das Rad eines durch einen Traktor gezogenes Wasserfasses. Es rollte auf die Gegenspur, auf dem der Jugendliche mit seiner Yamaha unterwegs war. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden und der Kradfahrer stürzte durch die Kollision zu Boden. Er erlitt leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Den ersten Ermittlungen zufolge brach das Rad infolge einer möglichen Materialermüdung. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg unter 06421/406-0.

Steffenberg: Unfall und Blutentnahme

Ein Strafverfahren kommt auf eine 53 - jährige Autofahrerin aus Steffenberg zu. Die Fahrerin eines PKW war am Dienstag, gegen 19.20 Uhr, in der Straße "Auf der Au" unterwegs und wollte offenbar nach links in Richtung Eisenhäuser Straße abbiegen. Vermutlich übersah er dabei den PKW eines vorfahrtsberechtigten 46 - Jährigen aus Steffenberg. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos. Der Schaden liegt bei etwa 6.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte es sich heraus, dass die Fahrerin offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille. Sie musste mit zur Blutentnahme. Auch wurde ihr Führerschein sichergestellt. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizeistation Marburg unter 06461 - 92950 entgegen.

Kirchhain: Offenbar mit nicht angemeldeten Auto unterwegs

In der Bornstraße in Großseelheim war offenbar ein 24 - Jähriger am letzten Freitag, gegen 19.15 Uhr, mit einem nicht zugelassenen schwarzen Audi A 4 unterwegs. An dem Fahrzeug befanden sich offenbar entstempelte Kennzeichen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf. Gegen den 24 - Jährigen wurde ein Verfahren, unter anderem wegen Urkundenfälschung, eingeleitet. Hinweise dazu nimmt die Polizeistation in Stadtallendorf unter der Rufnummer 06428 - 93050 entgegen.

Sabine Richter Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell